Картинки дня: 9 февраля 2020 года, воскресенье

Снимок полной Луны был сделан минувшей ночью в небе над Испанией

В чешской столице Праге открылся фестиваль любителей комиксов и игр Comic Con

В Минске прошел конкурс бородачей. В нем поучаствовали около 90 мужчин из 12 стран мира

Венеция надела маски, но коронавирус тут не причем! В городе открылся традиционный карнавал.

Хоккеисты российской сборной по хоккею уступили хозяевам 2:5 в матче шведского этапа Евротура Beijer 2020

В результате стрельбы на северо-востоке Таиланда, которую устроил военнослужащий Джакрапант Томма, погибли 27 человек, включая самого нападавшего. Более 50 человек ранены

Бывший вице-президент США Джозеф Байден наслаждается мороженым во время праймериз в штате Нью-Гэмпшир

На Австралию обрушился циклон «Дэмиен». Ливни остановили подобравшийся к Сиднею огонь, который шел по побережью Нового Южного Уэльса 74 дня и выжег за это время 500 тысяч гектаров

В Москве установилась морозная зимняя погода