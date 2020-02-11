Картинки дня: 11 февраля 2020 года, вторник

В США открылась старейшая в мире выставка собак Westminster Kennel Club
Шоу The Blonds состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Выступление пилотажных групп состоялось в рамках Singapore Airshow 2020
Бред Питт наслаждается напитками на вечеринке после вручения премий "Оскара"
Шторм Кьяра завалил горные районы Шотландии снегом
Санитарный автомобиль проводит дезинфекцию улиц города Ухань от коронавируса
Японские власти начали эвакуировать на берег пожилых людей и туристов с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess. С начала февраля он находится на карантине из-за коронавируса
В Бразилии в городе Сан-Паулу проливные дожди привели к наводнениям и оползням
Полная Луна взошла над омским нефтеперерабатывающим заводом