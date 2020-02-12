Картинки дня: 12 февраля 2020 года, среда

В Багдаде во второй раз за 100 лет выпал снег

Принц Уильям посетил новый военно-медицинский реабилитационный центр, где сыграл в баскетбол в инвалидном кресле

В США прошла старейшая в мире выставка собак Westminster Kennel Club

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Oscar de la Renta

Очередной сильный шторм под названием "Дэннис" надвигается на Британию, в предстоящие выходные он обрушится дождями и ветром на некоторые районы страны

В Индии прошел крупнейший в Азии автосалон Auto Expo 2020

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама

Проливные дожди затопили немецкий город Гамбург

Сёрфер покоряет гигантские волны у побережья Португалии