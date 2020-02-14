Картинки дня: 14 февраля 2020 года, пятница

Новое граффити британского художника Бэнкси, посвященное Дню святого Валентина, появилось в английском городе Бристоль

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил альпийский ледник Мер-де-Глас и пообещал активизировать политику охраны окружающей среды

В Голливуде прошла премьера фильма «Зов предков» с участием Харрисоном Фордом

Тысячи женщин на Филиппинах станцевали в День святого Валентина. Таким необычным способом женщины пытаются обратить внимание на глобальную проблему насилия в семье

В Ментоне, на лазурном берегу Франции, проходит фестиваль лимонов и апельсинов

В Китае более 1700 медиков заразились коронавирусом

В Германии вспоминают жертв бомбардировки авиацией Соединенных Штатов и Великобритании города Дрезден 75 лет назад, во время которой погибли 25 тысяч человек

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии. Власти Камбоджи дали соответствующее разрешение. Ранее судну отказали в заходе в свои порты пять стран из-за боязни коронавируса

В Канаде временно приостановлены все пассажирские железнодорожные перевозки из-за протеста коренных народов против строительства трубопровода на их земле