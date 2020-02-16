Картинки дня: 16 февраля 2020 года, воскресенье

В Китае домашних питомцев защищают от коронавируса, надевая специальные маски.

Россиянин Роман Репилов завоевал золото на Чемпионате мира по санному спорту - 2020 в одиночном разряде.

В Рио-де-Жанейро проходят репетиции перед традиционным ежегодным карнавалом, который пройдет в 2020 году с 21 по 26 февраля.

В Ницце проходит 136-й традиционный карнавал.

Циклон «Деннис», который обрушился на Великобританию, достиг Южного Уэльса.

Каждую третью субботу февраля в Японии отмечают День обнаженных мужчин. Тысячи японцев, одетых только в набедренные повязки выходят на улицу, чтобы принять участие в обряде ритуального очищения, чтобы привлечь к себе удачу.

Российская саночница Екатерина Катникова заняла первое место в индивидуальных соревнованиях на Чемпионате мира по санному спорту 2020, который проходит в Сочи.

Российский спортсмен Александр Логинов стал золотым призером в мужском спринте на Чемпионате мира по биатлону 2020 в Италии.

Старший советник Белого дома США Иванка Трамп во время посещения Большой мечети шейха Зайда в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.