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Картинки дня: 17 февраля 2020 года, понедельник

Танец пациентов специального медцентра для носителей коронавируса в Ухане.

Журналисты у места стоянки круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.

Последствия ДТП с участием маршрутки в столице Демократической республики Конго городе Киншаса.

Кики Бертенс из Нидерландов стала победительницей теннисного турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Россиянин Роман Репилов завоевал "золото" на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

Футболист клуба "Брешиа" Марио Балотелли перед началом игры против "Ювентуса".

Собаки в противовирусных масках на улицах Шанхая.

Модель на показе дизайнера Ричарда Куина на неделе моды в Лондоне.

Кандидат в президенты США Берни Сандерс во время предвыборного выступления.
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