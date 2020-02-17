Картинки дня: 17 февраля 2020 года, понедельник
Танец пациентов специального медцентра для носителей коронавируса в Ухане.
Журналисты у места стоянки круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.
Последствия ДТП с участием маршрутки в столице Демократической республики Конго городе Киншаса.
Кики Бертенс из Нидерландов стала победительницей теннисного турнира WTA в Санкт-Петербурге.
Россиянин Роман Репилов завоевал "золото" на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.
Футболист клуба "Брешиа" Марио Балотелли перед началом игры против "Ювентуса".
Собаки в противовирусных масках на улицах Шанхая.
Модель на показе дизайнера Ричарда Куина на неделе моды в Лондоне.
Кандидат в президенты США Берни Сандерс во время предвыборного выступления.