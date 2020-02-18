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Картинки дня: 18 февраля 2020 года, вторник

Посетительница храма в историческом районе Токио.

В Бразилии ветеринарам удалось провести удачную операцию, в результате которой попугай продолжит жить с искусственным клювом.

Кандидат в президенты США Берни Сандерс выступает перед своими сторонниками.

Продавец Хиджабов на главном рынке столицы Индонезии.

Работник офиса в деловом здании Лондона поднимается на нужный этаж.

Футболист мадридского "Реала" Серхио Рамос празднует гол в ворота "Сельты".

Солдаты армии Южного Судана перед началом совместных тренировок по отработке охраны вип-персон.

Индийский поклонник президента США Дональда Трампа у статуи его кумира.

На сороковой день со дня трагической гибели пассажиров и экипажа украинского лайнера, сбитого под Тегераном, в аэропорту Борисполь заложили сквер памяти жертв катастрофы.
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