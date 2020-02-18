Картинки дня: 18 февраля 2020 года, вторник

Посетительница храма в историческом районе Токио.
В Бразилии ветеринарам удалось провести удачную операцию, в результате которой попугай продолжит жить с искусственным клювом.
Кандидат в президенты США Берни Сандерс выступает перед своими сторонниками.
Продавец Хиджабов на главном рынке столицы Индонезии.
Работник офиса в деловом здании Лондона поднимается на нужный этаж.
Футболист мадридского "Реала" Серхио Рамос празднует гол в ворота "Сельты".
Солдаты армии Южного Судана перед началом совместных тренировок по отработке охраны вип-персон.
Индийский поклонник президента США Дональда Трампа у статуи его кумира.
На сороковой день со дня трагической гибели пассажиров и экипажа украинского лайнера, сбитого под Тегераном, в аэропорту Борисполь заложили сквер памяти жертв катастрофы.