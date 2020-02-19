Картинки дня: 19 февраля 2020 года, среда

Участница уличных студенческих беспорядков в столице Чили.
В Аргентине тысячи людей пришли на похороны подростка, который был жестоко избит до смерти группой сверстников. Собравшиеся потребовали от властей жестко наказать убийц.
Певица Билли Айлиш на сцене церемонии вручения наград BRIT Awards 2020.
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Работник железнодорожного вокзала столицы Индонезии за уборкой перрона.
В Милане перед началом показов Недели моды зоозащитники провели акцию против индустрии кожаных изделий.
В Ботаническом саду МГУ вовсю цветут тюльпаны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу провели пресс-конференцию в Риме после переговоров с итальянскими коллегами.