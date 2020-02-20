Картинки дня: 20 февраля 2020 года, четверг

В порту Йокогамы с круизного лайнера Diamond Princess, на котором проводился карантин из-за обнаружения коронавируса, сошли первые пассажиры.

Противники строительства газопровода заблокировали железнодорожные пути в канадской провинции Альберта.

Пилоты "Формулы-1" проводят предсезонные тесты новых болидов в Барселоне.

Результаты обстрела поселка Голубовское в прифронтовой зоне Донбасса.

Актриса Орнелла Мути на пресс-конференции перед традиционным венским оперным баллом.

Норвежец Йоханнес Тиннес Бё ведёт стрельбу на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге открытие памятника первому мэру города Анатолию Собчаку.

В сирийском Алеппо вновь заработал международный аэропорт, много лет простаивавший из-за гражданской войны.

Верующий целует в лоб папу римского во время аудиенции понтифика в Ватикане.