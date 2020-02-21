Картинки дня: 21 февраля 2020 года, пятница

Индуистский аскет ("садху") выглядывает из-за стен храма во время уличного религиозного фестиваля.
Президент США Дональд Трамп выдал дипломы выпускникам специальных курсов для бывших заключенных тюрем, призванных дать им новый шанс в жизни.
В Вене состоялся традиционный Оперный бал.
Гример работает с участником политических теледебатов в Словакии.
Актриса Сигурни Уивер поднимается на сцену Берлинского кинофестиваля.
В бразильском Рио-де-Жанейро проходят последние приготовления к грандиозному карнавалу.
В поселке Новые Сажары под Полтавой жители перекрыли дорогу и устроили беспорядки, чтобы не пустить в местное медучреждение на двухнедельный карантин граждан Украины, эвакуированных из Уханя.
Российский лыжник Александр Большунов (в центре) занял первое место в масс-старте на 34 кс в рамках «Ски Тура» в шведском Эстерсунде.
Кандидаты в президенты США от демократической партии провели очередной раунд теледебатов.