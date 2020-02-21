Фотогалереи
Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»

Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»

Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»

Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»

Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»

Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»

Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»

Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»

Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»

Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»

Kадетский бал «Отечество, преданность, честь»
Новости 24
Задержаны мошенники, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей
Дачников вновь предложили штрафовать за борщевик на участках
Под наблюдением врачей в России остаются почти 13 тыс. человек, прибывших из Китая
Киев работает над новой редакцией Минских соглашений
Путин: Россию и Украину "растаскивают", чтобы избежать конкуренции
"Поедающий снег" поезд из России произвел фурор в Финляндии
В США назвали преимущества российского Су-35 перед американским F-15EX
Официальному представителю МВД РФ Ирине Волк присвоено звание генерал-майора
В Китае назвали сроки проведения испытаний вакцины от коронавируса
В партии Зеленского предложили «теоретический» способ проведения «выборов» в Крыму
«Что, чёрт побери, это было?»: Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Автомобилисты оценили идею увеличения налога на старые машины
В деле о самоубийстве экс-начальника управления ФСИН появился первый фигурант
Байден прокомментировал публикацию о «намерении» России помочь переизбранию Трампа
В России снизились цены на авиабилеты
Суд Греции приговорил еще двух российских моряков к 395 годам тюрьмы
В Минюсте рассказали о снижении штрафов для юрлиц
Российские медики рассказали об угрозе скрытого заражения коронавирусом
Сечин рассказал Путину об итогах своих переговоров с Лукашенко
Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
"Взяты под охрану": Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев
"Обесчеловечивание": Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации граждан из КНР