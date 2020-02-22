Фотогалереи
Картинки дня: 22 февраля 2020 года, суббота

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Международную сельскохозяйственную ярмарку в Париже

На 70-м Берлинском кинофестивале Джонни Депп принял участие в фотосессии и пресс-конференции перед показом фильма "Минамата"

Неделя моды в Милане начала свою работу

В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал самбы. Красочное шествие с танцами и безудержным весельем продолжится 4 дня

В Непале идет подготовка к индуистскому фестивалю Махашиваратри, посвященному богу Шиве

Антиправительственные протесты продолжаются в Колумбии

В Индии идет подготовка к визиту президента США Дональда Трампа

В суде района Манхэттен в Нью-Йорке присяжные приступили к обсуждению дела продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в ряде сексуальных преступлений

Митинг оппозиции в Алма-Ате закончился беспорядками
Новости 24
Посольство РФ направило в МИД Италии ноту из-за обыска у биатлонистов
МИД России оценил решение суда Гааги по морским претензиям Украины
Российские дипломаты готовы оказать помощь биатлонистам
Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары, где прошли беспорядки
Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу
Более 11,4 тысячи российских детей ВИЧ-инфицированы
Албания экстрадировала в Россию воевавшего в Сирии сторонника ИГ*
Биатлонист Александр Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил
"Мы не сломаемся, не такой менталитет": Логинов рассказал об обысках в Италии
Союз биатлонистов рассказал, почему полиция нагрянула к Логинову
"И так каждый раз": Скабеева оценила обещание Зеленского наказать за беспорядки
Появилось видео обысков в номерах российских биатлонистов в Италии