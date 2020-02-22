Картинки дня: 22 февраля 2020 года, суббота

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Международную сельскохозяйственную ярмарку в Париже
На 70-м Берлинском кинофестивале Джонни Депп принял участие в фотосессии и пресс-конференции перед показом фильма "Минамата"
Неделя моды в Милане начала свою работу
В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал самбы. Красочное шествие с танцами и безудержным весельем продолжится 4 дня
В Непале идет подготовка к индуистскому фестивалю Махашиваратри, посвященному богу Шиве
Антиправительственные протесты продолжаются в Колумбии
В Индии идет подготовка к визиту президента США Дональда Трампа
В суде района Манхэттен в Нью-Йорке присяжные приступили к обсуждению дела продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в ряде сексуальных преступлений
Митинг оппозиции в Алма-Ате закончился беспорядками