Картинки дня: 23 февраля 2020 года, воскресенье

Британец Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. В бое-реванше он победил американца Деонтея Уайлдера. Фьюри стал первым боксером, нанесшим поражение Уайлдеру

В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» под Минском к Дню защитника отечества организовали реконструкцию «Рогачевской операции», во время которой советские войска нанесли серьезное поражение врагу, ликвидировав его плацдарм на левом берегу Днепра

В Рио-де-Жанейро проходит самый знаменитый и грандиозный карнавал на планете

В Чехии в этот уикэнд прощаются с зимой

На Неделе моды в Милане прошел показ Philipp Plein

Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР обнародовал обновленные данные о жертвах коронавируса в стране. Число смертельных случаев в результате заболевания увеличилось до 2442, выздоровели 22 888 человек

Из-за сильного наводнения в Боливии объявлена чрезвычайная ситуация.

Канарские острова накрыла песчанная буря из Сахары

В Канаде из-за протеста коренных народов против строительства трубопровода временно приостановлены все пассажирские железнодорожные перевозки. Индейцы смогли перекрыть единственную железнодорожную ветку, которая соединяет запад и восток страны