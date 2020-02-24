Фотогалереи
Картинки дня: 24 февраля 2020 года, понедельник

В Москве прошел Международный рыцарский турнир, на котором воины сразились друг с другом средневековом оружием в стальных доспехах

Дональд Трамп прибыл с визитом в Индию

Празднование Дня защитника в Москве закончилось грандиозным салютом

Один из главных праздников Бразилии — карнавал — должен принести экономике страны не менее $8 млрд, заявили в Национальной торговой конфедерации

Чилийские города накрыла новая волна антиправительственных протестов

По сложившейся традиции Белорусская федерация легкой атлетики в День защитника Отечества организовала в центре столицы забег для мужчин. По правилам участники преодолевают дистанцию с голым торсом

Италия стала первой в Европе и третьей в мире страной (после Китая и Южной Кореи) по числу официальных случаев заражения коронавирусом

Греческие фанаты устроили огненое шоу на футбольном матче команд ПАОК (Салоники) и «Олимпиакос» (Пирей)

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили израильскую ракетную атаку на Дамаск
Новости 24
Премьер Украины заявил, что ставки по ипотеке рассчитаны на наркоторговцев
Косачев назвал причину сложных отношений России и Украины
Корпорация Toyota возобновила работу всех четырех заводов в Китае
В китайском Ухане остаются 44 российских студента
"Не ведитесь на провокации!": На Украине готовы противостоять коронавирусу
Она узнает тебя по походке: МВД разрабатывает систему поиска преступников с помощью камер
Трамп прибыл в Индию: впереди посещение святых мест и переговоры
Не менее 195 человек повторно заразились коронавирусом в Ухане
Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу
Пропавшую в Мексике неделю назад 15-летнюю россиянку нашли живой
Bloomberg назвал причину аномально теплой зимы в России
Мужчина открыл стрельбу в Техасе: ранены семь человек
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам
ВМС США назвали причину появления эсминца "Росс" в Черном море
Из китайского Уханя начали выпускать иностранцев
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии россиян
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592
Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС
В Южной Корее коронавирусом заразились уже 763 человека, умерли семеро
CNN: У США нет доказательств, что Россия «помогает» Трампу на выборах
Израиль объявил о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада» в Сирии
Австрийские власти отменили запрет на железнодорожное сообщение с Италией
«А что он сделал для этого?»: Пушков прокомментировал желание Трампа, чтобы Россия и Украина «помирились»
Армия Израиля подтвердила удары по Сирии и сектору Газа