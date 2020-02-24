Картинки дня: 24 февраля 2020 года, понедельник

В Москве прошел Международный рыцарский турнир, на котором воины сразились друг с другом средневековом оружием в стальных доспехах

Дональд Трамп прибыл с визитом в Индию

Празднование Дня защитника в Москве закончилось грандиозным салютом

Один из главных праздников Бразилии — карнавал — должен принести экономике страны не менее $8 млрд, заявили в Национальной торговой конфедерации

Чилийские города накрыла новая волна антиправительственных протестов

По сложившейся традиции Белорусская федерация легкой атлетики в День защитника Отечества организовала в центре столицы забег для мужчин. По правилам участники преодолевают дистанцию с голым торсом

Италия стала первой в Европе и третьей в мире страной (после Китая и Южной Кореи) по числу официальных случаев заражения коронавирусом

Греческие фанаты устроили огненое шоу на футбольном матче команд ПАОК (Салоники) и «Олимпиакос» (Пирей)

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили израильскую ракетную атаку на Дамаск