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Картинки дня: 25 февраля 2020 года, вторник

В одном из крупнейших зоопарков Донбасса – в селе Придорожное родился львенок. Малышка содержится в отдельном помещении и чувствует себя отлично. Назвали маленькую львицу Лейла

Выставка обуви и аксессуаров Christian Louboutin открылась в Париже

Дональд Трамп продолжает свой визит в Индию

Жители городов области Ломбардия на севере Италии скупили практически все продукты в местных магазинах на фоне распространения коронавируса

Неделя высокой моды начала свою работу в Париже

В немецком городе Фолькмарзен автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на карнавале. По предварительным данным, пострадали около 15 человек

Полиция применила слезоточивый газ против жителей греческих островов Лесбос и Хиос, которые попытались помешать выгрузить строительную технику для возведения лагерей для мигрантов

В Бразилии завершился знаменитый на весь мир карнавал

В Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в результате крушения вертолета
Новости 24
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В Счетной палате решили, что госадвокаты плохо работают, но много получают
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