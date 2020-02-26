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Картинки дня: 26 февраля 2020 года, среда

"Бавария" обыграла "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0

Королева Великобритании Елизавета II совершила неожиданный визит в лондонскую штаб-квартиру британской контрразведки - службы MI5

Число умерших от вызванного коронавирусом заболевания в Италии достигло 11 человек. По-прежнему наибольшее число заразившихся проживают в северной Ломбардии

В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов. Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни посетила показ Dior на Неделе моды в Париже

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Сильные тропические дожди привели к масштабным наводнениям и оползням в Индонезии

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