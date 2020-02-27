Картинки дня: 27 февраля 2020 года, четверг

У офиса президента Зеленского участник акции протеста поджег на себе одежду. Так он хотел обратить внимание главы государства на свою проблему. У мужчины проблемы с землей в Сумской области - никак не может распаевать участок, а власть не реагирует
Кейт Миддлтон посетила олимпийский стадион в Лондоне, чтобы пообщаться с юными спортсменами и поучаствовать в соревнованиях
В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег
Американский актер Джонни Депп подал в суд на британскую газету The Sun за клевету
В 1/8 финала турнира ATP в Дубае россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл серба Филипа Краиновича и вышел в четвертьфинал
На островах Лесбос и Хиос в Эгейском море при столкновениях между спецназом и местными жителями пострадали 51 полицейский и 10 демонстрантов. Жители протестуют против решения правительства построить там закрытые центры для мигрантов
В Каире прошли похороны экс-президента Египта Хосни Мубарака
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в американском городе Милуоки, штата Висконсин, включая стрелявшего.Инцидент произошел на предприятии Molson Coors - компании, производящей пиво
Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию