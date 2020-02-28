Картинки дня: 28 февраля 2020 года, пятница

В зоопарке Праги родилась обезьянка редкого вида – восточный колобус. Малыш пока имеет белый окрас, через месяц он станет серым, а позже – черно-белым

Тысячи человек заблокировали дороги и устроили драку с силовиками на греческом острове Лесбос. Так они пытаются помешать строительству нового лагеря для беженцев

Показ коллекции Off White сезона осень/зима 2020/21 прошел на Неделе моды в Париже

На международном Берлинском кинофестивале актрисе Хелен Миррен вручили почетного «Золотого медведя» за вклад в кино

Северо-врсток США оказался во власти снега

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» прошли пролив Босфор и в настоящее время направляются в Средиземное море

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве

Российский теннисист Андрей Рублев уступил британцу Даниэлю Эвансу в четвертьфинале турнира в Дубае

Протесты против поправок к закону о гражданстве на северо-востоке Дели переросли в массовые беспорядки и погромы с поджогами магазинов и автомобилей