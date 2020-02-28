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Картинки дня: 28 февраля 2020 года, пятница

В зоопарке Праги родилась обезьянка редкого вида – восточный колобус. Малыш пока имеет белый окрас, через месяц он станет серым, а позже – черно-белым

Тысячи человек заблокировали дороги и устроили драку с силовиками на греческом острове Лесбос. Так они пытаются помешать строительству нового лагеря для беженцев

Показ коллекции Off White сезона осень/зима 2020/21 прошел на Неделе моды в Париже

На международном Берлинском кинофестивале актрисе Хелен Миррен вручили почетного «Золотого медведя» за вклад в кино

Северо-врсток США оказался во власти снега

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» прошли пролив Босфор и в настоящее время направляются в Средиземное море

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве

Российский теннисист Андрей Рублев уступил британцу Даниэлю Эвансу в четвертьфинале турнира в Дубае

Протесты против поправок к закону о гражданстве на северо-востоке Дели переросли в массовые беспорядки и погромы с поджогами магазинов и автомобилей
Новости 24
В соцсестях пишут, что южнокорейцы бегут в Китай из-за коронавируса
Ученые: нехватка овощей и фруктов может привести к тревожным расстройствам
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
«Гуманитарная помощь» 18+: Крупнейший порносайт подарит премиум-доступ жителям пострадавшим от коронавируса городов
В Общественной палате предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление в интернете
В Японии 50-летний рыбак голыми руками убил напавшего на него кабана
Шойгу рассказал о новейшем гиперзвуковом оружии России
Анкара нанесла удары по 200 объектам армии Сирии в Идлибе: погибли более 300 сирийских военных
Сенатор Джабаров о конфликте в Сирии: Турция воюет не на своей территории, поэтому все правила НАТО здесь не работают
ЦИК РФ предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней
СК РФ обвинил россиянина в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018
Президента Монголии отправили на карантин из-за коронавируса
В Нигерии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
Ущерб турбизнеса России от коронавируса оценили в 27 миллиардов рублей
Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода
Умер Роллан Мартиросов, создатель Су-34