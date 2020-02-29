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Картинки дня: 29 февраля 2020 года, суббота

Пловцы открыли купальный сезон 2020 года в городе Карлсруэ, Германия.

На Северо-восток США обрушилась сильная метель. На фото – обледеневший дом в городе Гамбург, штат Нью-Йорк.

США и Талибан приняли решение о сокращении американских войск и окончательном прекращении огня в Джелалабаде, Афганистан.

На мировых фондовых биржах наблюдается спад из-за эпидемии коронавируса.

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг вывела на марш протеста молодежь британского города Бристоль.

Принц Гарри, Джон Бон Джови и два еще два музыканты на знаменитом пешеходном переходе, на котором изображены The Beatles, во время посещения студии Abbey Road в Лондоне.

Палестинские демонстранты подожгли чучела, изображающие Президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, во время акции протеста на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

Сторонники Дональда Трампа молятся вместе с президентом в Кабинете Министров Белого дома в Вашингтоне.

Китайская молодежь на концерте группы в Hidden Agenda: This Town Needs (TNN) Live House во время последней вечеринке в клубе, который закрывают из-за эпидемии коронавируса.
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