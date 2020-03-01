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Картинки дня: 1 февраля 2020 года, воскресенье

Первыми в России встретили весну и отпраздновали Масленицу жители Владивостока.

В Суздале на Масленицу прошли гусиные бои.

Модели во время Недели моды в Париже представляют творения дизайнера Сатоши Кондо, созданные для дома моды Issey Miyake.

Китайцы празднуют первый день весны, любуясь цветущей вишней в городе Нанкине, провинция Цзянсу.

Мигрант, добравшийся из Сирии на греческий остров Лесбос, держит на руках новорожденного ребенка.

В городе Сан-Фьорано, оказавшемся в карантинной зоне из-за вспышки коронавируса, защитную маску надели на лицо статуи покровителя Италии Святого Франциска.

Пограничный пункт между Турцией и Грецией, где происходят столкновения полиции с мигрантами, пытающимися попасть на территорию Европы.

Ветераны Великой Отечественной войны Виктор Павлючук и Виктор Сироткин пришли в гости к учащимся кадетского училища имени Генерала Ермолова в Ставрополе.
Новости 24
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