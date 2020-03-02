Картинки дня: 2 марта 2020 года, понедельник

Комбинация снимков со старта Токийского марафона 2019 (справа) и 2020 (слева) годов. В этом году организаторы допустили к участию лишь элитных бегунов из-за опасений по поводу вспышки коронавирусной инфекции.

В главном матче чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в лиге.

Лебеди на подтопленных улицах британского города Ворчестер. Британские острова приняли на себя уже третий морской шторм за месяц.

Сирийские беженцы переходят реку в районе границы Турции и Греции.

В России весело отметили самый веселый праздник - Масленицу.

Мужчина упражняется на пляже Лимассола, Кипр.

Президент Путин в ходе поездки в Псковскую область посетил 76-ю воздушно-десантную дивизию и принял участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье.

Полицейские задерживают участников несанкционированного митинга в столице Казахстана. Поводом для собрания стала смерть известного оппозиционера в СИЗО.

Показ коллекции дизайнера Сатоши Кондо на Неделе моды в Париже.