Картинки дня: 3 марта 2020 года, вторник

В Японии организовали специальные классы начальной школы для учеников, которые самостоятельно проходят школьную программу, но не могут оставаться дома одни, пока родители на работе.

Кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен приветствует своих сторонников на предвыборном мероприятии в Калифорнии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о победе своей партии «Ликуд» на парламентских выборах.

Вождь КНДР Ким Чен Ын понаблюдал за ходом артиллерийских учений армии страны.

При столкновениях сторонников и противников нового закона о гражданстве в столице Индии погибли уже 46 человек.

Хозяин выгуливает своего питомца на улицах китайского города Шанхай.

В Сеуле для борьбы со вспышкой коронавируса привлекли военнослужащих.

Мигранты из Сирии спят неподалеку от турецко-греческой границы.

Проверка температуры у жителя лагеря для беженцев близ города Дахук, север Ирака.