Фотогалереи
Картинки дня: 3 марта 2020 года, вторник

В Японии организовали специальные классы начальной школы для учеников, которые самостоятельно проходят школьную программу, но не могут оставаться дома одни, пока родители на работе.

Кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен приветствует своих сторонников на предвыборном мероприятии в Калифорнии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о победе своей партии «Ликуд» на парламентских выборах.

Вождь КНДР Ким Чен Ын понаблюдал за ходом артиллерийских учений армии страны.

При столкновениях сторонников и противников нового закона о гражданстве в столице Индии погибли уже 46 человек.

Хозяин выгуливает своего питомца на улицах китайского города Шанхай.

В Сеуле для борьбы со вспышкой коронавируса привлекли военнослужащих.

Мигранты из Сирии спят неподалеку от турецко-греческой границы.

Проверка температуры у жителя лагеря для беженцев близ города Дахук, север Ирака.
Новости 24
Украинские войска вернулись в зону разведения сил у Петровского
В Москве тренера по каратэ задержали за насилие над ученицами
Сын Высоцкого назвал свинством использование фото его отца в рекламе ФБР
Ходили по квартирам и предлагали замену труб: В Москве задержали крупную банду мошенников
Тысячи букетов мимозы: РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта
Ученые: женщины-начальники старше сорока умнее мужчин
В России не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Худрука Московского театра иллюзии обокрали на 100 тысяч рублей
Капитан круизного лайнера Diamond Princess получил прозвище "бесстрашный"
Курс евро превысил отметку в 76 рублей впервые с января 2019 года
Минфин предложил изымать незаконно выведенную за границу валюту
Что будет дальше с курсом рубля: Экономист дал прогноз
В Москве откопали старинный сейф "Меллер" со следами взлома