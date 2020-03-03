Картинки дня: 3 марта 2020 года, вторник

В Японии организовали специальные классы начальной школы для учеников, которые самостоятельно проходят школьную программу, но не могут оставаться дома одни, пока родители на работе.
Кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен приветствует своих сторонников на предвыборном мероприятии в Калифорнии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о победе своей партии «Ликуд» на парламентских выборах.
Вождь КНДР Ким Чен Ын понаблюдал за ходом артиллерийских учений армии страны.
При столкновениях сторонников и противников нового закона о гражданстве в столице Индии погибли уже 46 человек.
Хозяин выгуливает своего питомца на улицах китайского города Шанхай.
В Сеуле для борьбы со вспышкой коронавируса привлекли военнослужащих.
Мигранты из Сирии спят неподалеку от турецко-греческой границы.
Проверка температуры у жителя лагеря для беженцев близ города Дахук, север Ирака.