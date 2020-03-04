Картинки дня: 4 марта 2020 года, среда

Кандидат в президенты США от демократической партии Берни Сандерс наблюдает за прямым эфиром "Супервторника".
Болельщик футбольного клуба Каракас перед началом игры Кубка Либертадорес - главного клубного турнира Южной Америки.
Президент Бразилии Жаир Болсонару держит в руках подаренную ему фигурку.
Жительница Уханя спрятала пряческу от экскрементов чаек во время прогулки по набережной.
Медик проверяет мужчину на одном из шоссе возле южнокорейского города Тэгу.
Больше 30 человек стали жертвами мощного торнадо в американском штате Теннесси.
В Амстердаме состоялась жеребьевка футбольного турнира национальных сборных "Лига наций". В соперники по группе России достались Турция, Сербия и Венгрия.
Сирийские мигранты у берегов реки Марицы, разделяющей Турцию и Грецию.
Противник нового закона о гражданстве во время митинга в столице Индии.