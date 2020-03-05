Картинки дня: 5 марта 2020 года, четверг

Кандидат в президенты США Джо Байден одержал победу в 10 штатах на предварительных выборах демократов.
Южнокорейские курьеры выстроились на зарядку перед рабочей сменой.
Болельщики английского футбольного клуба "Бирмингем сити" во время игры против "Лестера".
В Индии настала пора самого красочного праздника - религиозного фестиваля холи.
Канцлер Германии Ангела Меркель оставила запись в памятной книге мемориала жертв теракта 19 февраля.
Принц Уильям и герцогиня Кэмбриджская Кэтрин отправились с поездкой в Ирландию.
Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль.
Стюардессы "Аэрофлота" во время презентации первого в России лайнера Airbus А350.
Грета Тунберг покидает зал заседаний Европарламента после встречи комитета по защите окружающей среды.