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Картинки дня: 5 марта 2020 года, четверг

Кандидат в президенты США Джо Байден одержал победу в 10 штатах на предварительных выборах демократов.

Южнокорейские курьеры выстроились на зарядку перед рабочей сменой.

Болельщики английского футбольного клуба "Бирмингем сити" во время игры против "Лестера".

В Индии настала пора самого красочного праздника - религиозного фестиваля холи.

Канцлер Германии Ангела Меркель оставила запись в памятной книге мемориала жертв теракта 19 февраля.

Принц Уильям и герцогиня Кэмбриджская Кэтрин отправились с поездкой в Ирландию.

Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль.

Стюардессы "Аэрофлота" во время презентации первого в России лайнера Airbus А350.

Грета Тунберг покидает зал заседаний Европарламента после встречи комитета по защите окружающей среды.
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