Картинки дня: 6 марта 2020 года, пятница

Принц Гарри с супругой Меган перед началом благотворительного вечера в Лондоне.
В Кремле прошли переговоры президентов России и Турции, длившиеся около шести часов. В итоге Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали новый документ по урегулированию конфликта в Сирии.
Президент Сирии Башар Асад дал интервью телеканалу "Россия 24".
Главная площадь Милана опустела из-за эпидемии коронавируса на севере Италии.
Грета Тунберг покидает здание Европарламента после участия в заседании комитета по охране окружающей среды.
Участник крупнейшей в Британии выставки собак, открывшейся в Бирмингеме.
Двадцать один человек пострадал при сходе с рельсов скоростного поезда во Франции, причиной которого стал небольшой оползень.
Пассажиры в медицинских масках в сеульском метро.
Эвакуация пациента с подозрением на коронавирус в городе Киркленд, штат Вашингтон, США. Ранее на северо-западе страны жертвами опасной болезни стали десять человек.