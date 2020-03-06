Картинки дня: 6 марта 2020 года, пятница

Принц Гарри с супругой Меган перед началом благотворительного вечера в Лондоне.

В Кремле прошли переговоры президентов России и Турции, длившиеся около шести часов. В итоге Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали новый документ по урегулированию конфликта в Сирии.

Президент Сирии Башар Асад дал интервью телеканалу "Россия 24".

Главная площадь Милана опустела из-за эпидемии коронавируса на севере Италии.

Грета Тунберг покидает здание Европарламента после участия в заседании комитета по охране окружающей среды.

Участник крупнейшей в Британии выставки собак, открывшейся в Бирмингеме.

Двадцать один человек пострадал при сходе с рельсов скоростного поезда во Франции, причиной которого стал небольшой оползень.

Пассажиры в медицинских масках в сеульском метро.

Эвакуация пациента с подозрением на коронавирус в городе Киркленд, штат Вашингтон, США. Ранее на северо-западе страны жертвами опасной болезни стали десять человек.