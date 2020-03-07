Картинки дня: 7 марта 2020 года, суббота

Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо, после того, как во время обыска у него обнаружили фальшивый паспорт. Настоящего бразилец лишился еще в 2018 году из-за неуплаты налогов

В Чили возобновились антиправительственные протесты

Дональд Трамп посетил штат Теннесси, на который обрушился сильнейший торнадо

У посольства США в Тунисе прогремел взрыв. Смертник на мотоцикле совершил подрыв на дороге, прилегающей к зданию дипмиссии. Пострадали пять человек, которые находились рядом

На борту круизного лайнера Grand Princess, пришвартованного у побережья Калифорнии, был зафиксирован 21 положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Всего на корабле находится более 3500 человек

Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

На границе Греции и Тцрции продолжаются столкновения между полицией и нелегальными мигрантами, пытающимися пробраться в Европу

Владимир Путин совершил поездку в Иваново, где посетил парашютный завод, встретился с работниками производства и жителями

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри провели церемонию открытия гоночного музея в Сильверстоуне