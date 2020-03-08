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Картинки дня: 8 марта 2020 года, воскресенье

В Бишкеке неизвестные молодые люди сорвали шествие в защиту прав женщин, приуроченное к празднованию Международного женского дня

В Сингапуре зацвела сакура

Герцог и герцогиня Сассекские продолжают свой прощальный тур по королевским мероприятиям: на этот раз Гарри и Меган посетили фестиваль музыки в Альберт-Холле, чтобы послушать оркестр Королевской морской пехоты Великобритании

Факельный марш памяти Романа Шухевича состоялся во Львове. Шествие приурочили к 70-й годовщине последнего боя с участием главного командира УПА

В Чилийской столице Сантьяго во время антиправительственных протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией

Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 367 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 7134 человек

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля

Ситуация на границе Турции с Грецией продолжает обостряться. Каждый день сотни беженцев пытаются прорваться на территорию Евросоюза

В Вашингтоне выявлен первый случай заболевания коронавирусом
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За сутки зафиксировали восемь случаев нарушения режима прекращения огня в Идлибе
Раскрыли содержание записки девушки, которая предложила Путину взять ее замуж
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TikTok с Бастой и Леной Темниковой запустил праздничную кампанию к Международному женскому дню
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