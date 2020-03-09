Фотогалереи
Картинки дня: 9 марта 2020 года, понедельник

Международный женский день минчанки отметили спортивно, устроив забег Beauty Run в карнавальных костюмах

Полицейский защитил медицинской маской памятник Хатико в Токио

В английском Бирмингеме прошла выставка собак Crufts, которая проводится с 1891 года и считается самой масштабной в мире

Иудеи по всему миру сегодня с заходом Солнца начнут отмечать Пурим. Два главных обычая этого праздника - раздавать пожертвования неимущим и отправлять через посланников угощения друзьям и близким

С новой силой вспыхнули антиправительственные протесты в Чили. Там происходят погромы и поджоги

Все оставшиеся матчи чемпионата Италии по футболу из-за короновируса пройдут без зрителей

Марш за права женщин прошел в украинской столице

Под завалами рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля остаются 22 человека, спасательная операция продолжается

Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда
Новости 24
Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран
"Кризис в Сирии - угроза всей Европе": Эрдоган попросил помощи у НАТО
ВОЗ не исключает угрозу пандемии коронавируса
Концерт Мадонны отменили из-за коронавируса
Тилль Линдеманн покатался на карусели в Припяти, несмотря на запрет
Два заражения коронавирусом зафиксированы на Кипре - последней в ЕС стране без вируса
Цена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию
Синоптики прогнозируют порывистый ветер и ливни в Москве к концу недели
Трамп объяснил, чем полезен обвал мировых цен на нефть
В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
Роналду дал пять несуществующим фанатам перед матчем с "Интером"
Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами
Новак сообщил на совещании у Мишустина, что ситуация на рынке находится в пределах прогноза
Опубликованы итоги войны сирийских "Буков" с турецкими беспилотниками
Курс рубля на 9 марта 2020 замедлил темпы падения
Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти
Производители поэтапно поднимут цены на автомобили из-за падения рынка нефти
Американские рынки открылись обвалом, торги приостановили
Во время инаугурации Гани в центре Кабула упали две ракеты
Первый тайм матча Спартак - Краснодар завершился вничью 0:0
Пенсии в России увеличат вопреки снижению курса рубля
Цены на нефть отыграли почти треть от утреннего снижения на 30%