Картинки дня: 9 марта 2020 года, понедельник

Международный женский день минчанки отметили спортивно, устроив забег Beauty Run в карнавальных костюмах

Полицейский защитил медицинской маской памятник Хатико в Токио

В английском Бирмингеме прошла выставка собак Crufts, которая проводится с 1891 года и считается самой масштабной в мире

Иудеи по всему миру сегодня с заходом Солнца начнут отмечать Пурим. Два главных обычая этого праздника - раздавать пожертвования неимущим и отправлять через посланников угощения друзьям и близким

С новой силой вспыхнули антиправительственные протесты в Чили. Там происходят погромы и поджоги

Все оставшиеся матчи чемпионата Италии по футболу из-за короновируса пройдут без зрителей

Марш за права женщин прошел в украинской столице

Под завалами рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля остаются 22 человека, спасательная операция продолжается

Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда