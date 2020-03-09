Картинки дня: 9 марта 2020 года, понедельник

Международный женский день минчанки отметили спортивно, устроив забег Beauty Run в карнавальных костюмах
Полицейский защитил медицинской маской памятник Хатико в Токио
В английском Бирмингеме прошла выставка собак Crufts, которая проводится с 1891 года и считается самой масштабной в мире
Иудеи по всему миру сегодня с заходом Солнца начнут отмечать Пурим. Два главных обычая этого праздника - раздавать пожертвования неимущим и отправлять через посланников угощения друзьям и близким
С новой силой вспыхнули антиправительственные протесты в Чили. Там происходят погромы и поджоги
Все оставшиеся матчи чемпионата Италии по футболу из-за короновируса пройдут без зрителей
Марш за права женщин прошел в украинской столице
Под завалами рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля остаются 22 человека, спасательная операция продолжается
Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда