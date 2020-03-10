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Картинки дня: 10 марта 2020 года, вторник

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил учениями фронтовой дальнобойной артиллерии, которые прошли накануне

В Индии отмечают Холи — бенгальский новый год, один из самых красочных праздников страны. В дни торжества принято обсыпать друг друга яркими красками и проводить многочисленные обряды

В ночь на 10 марта земляне могли наблюдать суперлуние — астрономическое явление, когда совпадает полнолуние с моментом наибольшего сближения спутника с Землей

Протекающая через Париж река Сена вышла из берегов, подтопив набережные возле Лувра и музея Орсе

Серия протестов прошла в 27 исправительных учреждениях Италии. Заключённые потребовали объявления амнистии в связи с коронавирусом

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся заражённые коронавирусной инфекцией, прибыл в Окленд (США). В настоящее время на корабле зафиксирован 21 случай заражения

В Чилийской столице Сантьяго во время антиправительственных протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией

Евреи отметили Пурим. Этот праздник установлен в память о спасении евреев от рук врагов во время правления персидского царя Ахашвероша

Фондовые биржи США в последние недели потеряли более 5 триллионов долларов из-за коронавируса и обвала цен на нефть
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Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
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