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Картинки дня: 11 марта 2020 года, среда

Эпидемия коронавируса не смогла остановить жителей Индии от празднования Холи - праздника, символизирующего приход весны и победу добра над злом

В Японии зацвела знаменитая сакура

Более половины пассажиров сошли на берег в США и покинули круизный лайнер Grand Princess, где ранее был обнаружен коронавирус

Евреи в Лондоне весело отметили Пурим - один из главных праздников иудейского календаря

Из-за продолжительных дождей в столице Франции Сена вышла из берегов

Улицы и площади Италии опустели из-за эпидемии коронавируса

Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань

Госдума одобрила поправку, предусматривающую обнуление президентских сроков Владимира Путина после внесения изменений в Конституцию

В японской Фукусиме почтили память погибших при землетрясении и цунами девять лет назад
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Силуанов о финансовой ситуации в стране: не стоит впадать в пессимизм
В Киеве вводится карантин: школы и развлекательные центры закрыты до конца марта
Нефть подешевела на 3% из-за ожидания увеличения добычи Saudi Aramco
В Союзе потребителей рассказали, как изменение курса рубля скажется на ценах
ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию
В Москве таксист украл с карты артиста театра Александра Вершинина более 200 тысяч рублей
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В сирийском Алеппо открылся первый хлебозавод
Таиланд ужесточил выдачу виз: россиян ограничение не коснется
Селена Гомез призналась, что боится не встретить свою любовь
Курс евро на 12 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
В США дипломаты вручили российским ветеранам юбилейные медали к 75-летию Победы
Стал смурфиком: мужчина забил свое тело голубой краской и повысил самооценку