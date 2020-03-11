Картинки дня: 11 марта 2020 года, среда

Эпидемия коронавируса не смогла остановить жителей Индии от празднования Холи - праздника, символизирующего приход весны и победу добра над злом
В Японии зацвела знаменитая сакура
Более половины пассажиров сошли на берег в США и покинули круизный лайнер Grand Princess, где ранее был обнаружен коронавирус
Евреи в Лондоне весело отметили Пурим - один из главных праздников иудейского календаря
Из-за продолжительных дождей в столице Франции Сена вышла из берегов
Улицы и площади Италии опустели из-за эпидемии коронавируса
Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань
Госдума одобрила поправку, предусматривающую обнуление президентских сроков Владимира Путина после внесения изменений в Конституцию
В японской Фукусиме почтили память погибших при землетрясении и цунами девять лет назад