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Картинки дня: 12 марта 2020 года, четверг

«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. А перед игрой у стадиона «Энфилд» фанаты устроили файер-шоу

Премьер Италии объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране. Продолжат работать только продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт

Из-за теплой погоды в Лондоне раньше срока зацвели вишни

Экипажа МКС в Звездном городке приступил к экзаменационным тренировкам

В столице Мексики два поезда столкнулись в метро. В результате произошедшего один человек погиб и 41 получил различные травмы

В столице Бангладеш сгорел район с трущобами

Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией

В Москве начался суд над бывшим морпехом США. Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейских, приехавших по сигналу о том, что он находился в состоянии опьянения

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней
Новости 24
В Италии запретили свадьбы и похороны из-за коронавируса
Курс рубля на 12 марта 2020: евро выросло до 83,66 руб
Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 74,03 руб
"Враг не пройдет": индийские пограничники отпугивают обезьян в костюмах медведей
Песков прокомментировал поправку Терешковой
Минтранс одобрил законопроект о запрете высаживать детей без билета
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг пыталась покончить с собой в тюрьме
Ученые раскрыли тайну происхождения материи во Вселенной
Милые и агрессивные: москвичей предупреждают о нашествии енотов
Путин назвал Ходорковского жуликом и обвинил его окружение в убийствах
Песков прокомментировал возможность отмены парады на 9 мая
Плановый полет российских Ту-142 над Атлантикой завершился
Губернатор Токио оценила возможность отмены Олимпиады 2020 года
NASA: Орбиту МКС скорректируют в марте
В Китае прошел пик эпидемии коронавируса
Мишустин: "Ситуация в российской экономике под контролем"
Мишустин заявил, что Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+
В России максимально упростили оформление выплаты на детей от 3 до 7 лет
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Путин о "регуляторной гильотине": "Здесь главное - не промахнуться"
Участники Little Big рассказали, с какой песней выступят на "Евровидении-2020"
Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 73,82 руб, а евро - до 83,29 руб
В России предложили ввести должность омбудсмена по экологическим вопросам
Роскачество нашло на прилавках вредные для здоровья презервативы