Картинки дня: 12 марта 2020 года, четверг

«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. А перед игрой у стадиона «Энфилд» фанаты устроили файер-шоу
Премьер Италии объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране. Продолжат работать только продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт
Из-за теплой погоды в Лондоне раньше срока зацвели вишни
Экипажа МКС в Звездном городке приступил к экзаменационным тренировкам
В столице Мексики два поезда столкнулись в метро. В результате произошедшего один человек погиб и 41 получил различные травмы
В столице Бангладеш сгорел район с трущобами
Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией
В Москве начался суд над бывшим морпехом США. Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейских, приехавших по сигналу о том, что он находился в состоянии опьянения
Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней