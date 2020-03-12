Картинки дня: 12 марта 2020 года, четверг

«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. А перед игрой у стадиона «Энфилд» фанаты устроили файер-шоу

Премьер Италии объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране. Продолжат работать только продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт

Из-за теплой погоды в Лондоне раньше срока зацвели вишни

Экипажа МКС в Звездном городке приступил к экзаменационным тренировкам

В столице Мексики два поезда столкнулись в метро. В результате произошедшего один человек погиб и 41 получил различные травмы

В столице Бангладеш сгорел район с трущобами

Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией

В Москве начался суд над бывшим морпехом США. Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейских, приехавших по сигналу о том, что он находился в состоянии опьянения

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней