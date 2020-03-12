Фотогалереи
Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

Закрытая для посещения площадь Святого Марка в Риме.

Фонтан Треви в Риме.

Площадь Святого Петра в Ватикане.

Колизей в Риме.

Площадь перед Миланским собором.

Опустевший Гранд-канал в Венеции.

Пустые каналы в Венеции.

Площадь Святого Марка в Венеции.

Галерея Виктора Эммануила II в Милане.

Олимпийский стадион в Риме.

Площадь Святого Марка в Венеции.

Площадь Святого Марка в Венеции.

Площадь Святого Марка в Венеции.

Замок Кастель-Нуово в Неаполе.

Лестница "Испанские ступени" в Риме.

Галерея Виктора Эммануила II в Милане.
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