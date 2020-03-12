Италия закрылась на карантин из-за коронавируса
Закрытая для посещения площадь Святого Марка в Риме.
Фонтан Треви в Риме.
Площадь Святого Петра в Ватикане.
Колизей в Риме.
Площадь перед Миланским собором.
Опустевший Гранд-канал в Венеции.
Пустые каналы в Венеции.
Площадь Святого Марка в Венеции.
Галерея Виктора Эммануила II в Милане.
Олимпийский стадион в Риме.
Площадь Святого Марка в Венеции.
Площадь Святого Марка в Венеции.
Площадь Святого Марка в Венеции.
Замок Кастель-Нуово в Неаполе.
Лестница "Испанские ступени" в Риме.
Галерея Виктора Эммануила II в Милане.