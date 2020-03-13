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Картинки дня: 13 марта 2020 года, пятница

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел очередные артиллерийские учения. В связи с угрозой коронавируса власти КНДР обязали всех носить медицинские маски. Однако сам главнокомандующий проигнорировал собственный указ в отличии от других военначальников

В Греции зажжен огонь летних Олимпийских игр-2020. Церемония прошла без зрителей из-за коронавируса

На Украине зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом

Иорданский дизайнер Самия Альзаклех изготавливает маски со стразами

В Лондоне открывают удивительную выставку. В Национальной галерее собрали шесть творений венецианского мастера Тициана. Мифологическую серию воссоединили впервые за четыре столетия

Проливные дожди в Египте спровоцировали наводнения

Руководство Формулы-1 приняло решение полностью отменить Гран-при Австралии из-за пандемии коронавируса

В Звездном городке проходят экзаменационные тренировки нового экипажа МКС

У супруги премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус
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Курс евро на 14 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
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