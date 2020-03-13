Картинки дня: 13 марта 2020 года, пятница

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел очередные артиллерийские учения. В связи с угрозой коронавируса власти КНДР обязали всех носить медицинские маски. Однако сам главнокомандующий проигнорировал собственный указ в отличии от других военначальников
В Греции зажжен огонь летних Олимпийских игр-2020. Церемония прошла без зрителей из-за коронавируса
На Украине зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом
Иорданский дизайнер Самия Альзаклех изготавливает маски со стразами
В Лондоне открывают удивительную выставку. В Национальной галерее собрали шесть творений венецианского мастера Тициана. Мифологическую серию воссоединили впервые за четыре столетия
Проливные дожди в Египте спровоцировали наводнения
Руководство Формулы-1 приняло решение полностью отменить Гран-при Австралии из-за пандемии коронавируса
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