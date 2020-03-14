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Картинки дня: 14 марта 2020 года, суббота.

В Милане устроили флешмоб против уныния, призывая открыть окна и петь, играть на музыкальных инструментах или аплодировать, чтобы поднять дух во время карантина.

Санитарная обработка океанариума SeaWorld в Джакарте на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19).

Президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

Стюардессы Japan Airlines в защитных масках в Международном аэропорту Сан- Франциско.

В Киеве отметили День добровольца националистическим маршем.

Рабочие изготавливают защитные маски в мастерской в Мумбаи, Индия.

Во время информационной кампании о профилактики коронавирусной болезни в индийской школе создали инсталляцию из 25000 кусков мыла.

В Берлине жители скупают продукты первой необходимости в супермаркетах.

Парк развлечений в Джакарте закрыли из-за вспышки коронавируса.
Новости 24
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