Картинки дня: 14 марта 2020 года, суббота.

В Милане устроили флешмоб против уныния, призывая открыть окна и петь, играть на музыкальных инструментах или аплодировать, чтобы поднять дух во время карантина.
Санитарная обработка океанариума SeaWorld в Джакарте на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19).
Президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.
Стюардессы Japan Airlines в защитных масках в Международном аэропорту Сан- Франциско.
В Киеве отметили День добровольца националистическим маршем.
Рабочие изготавливают защитные маски в мастерской в Мумбаи, Индия.
Во время информационной кампании о профилактики коронавирусной болезни в индийской школе создали инсталляцию из 25000 кусков мыла.
В Берлине жители скупают продукты первой необходимости в супермаркетах.
Парк развлечений в Джакарте закрыли из-за вспышки коронавируса.