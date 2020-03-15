Картинки дня: 15 марта 2020 года, воскресенье.

В Национальном саду Синдзюку ген в Токио настала пора цветения сакуры.
В то время, как странах Европы и Америки объявлен карантин по коронавирусу, в Дубаи – туристический бум. На фото сотни туристов собрались посмотреть на музыкальный фонтан перед Бурдж-Халифой, самым высоким зданием в мире.
Венесуэльцы пытаются защитить себя от инфекции коронавируса, надевая на головы пластиковые пакеты.
Работник в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле.
Необычное явление – опустевшая Таймс- сквер в Нью-Йорке после объявление чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
Голубые цветы и ленты привязаны к деревьям у дома престарелых в Сиэтле, который расположен в эпицентре одной из крупнейших вспышек коронавируса в Соединенных Штатах, в Киркленде, штат Вашингтон.
Медик измеряет температуру у журналистов перед тем, как президент США Дональд Трамп и члены целевой группы по коронавирусу проведут пресс- брифинг в Белом доме в Вашингтоне.
Из-за вспышки коронавируса в супермаркетах Канады – дефицит туалетной бумаги. Продавцы Costco выдают на руки покупателям только по 1 пакету на руки.
Улицы Нью-Дели затопило после сильного ливня с градом.