Фотогалереи
Картинки дня: 16 марта 2020 года, понедельник

В Идлибе недовольные соглашением Турции и России провели митинги под флагами сирийской оппозиции.

Мусульмане у дверей мечети Эль-Акса в Иерусалиме, закрытой из-за коронавируса.

Сценка из жизни палестинского Сектора Газа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в воскресенье, что у него не было причин проходить проверку на наличие коронавируса.

Папа римский Франциск выступил с традиционным обращением к верующим перед пустой площадью Святого Петра.

Болельщики празднуют гол на матче любительской лиги в Лондоне. Футбольные игры главных лиг страны были приостановлены из-за коронавируса.

В Казанский собор в Санкт-Петербурге привезли частицу мощей Иоанна Крестителя, верующие выстраиваются в очередь чтобы приложиться к святыни.

Автомобили выстроились у пункта тестирования на коронавирус в американском Денвере.

Индийских школьников учат правильно мыть руки на фоне угрозы масштабной эпидемии коронавируса.
Новости 24
Опасаясь эпидемии россияне стали чаще покупать продукты онлайн и домашние игры
Правительство создаст антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей для борьбы с коронавирусом
Число заражённых коронавирусом в мире выросло более чем на 10 тысяч за сутки
42% российских компаний готовы перевести своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса
"Давайте пока отдохнём от снега": В Гидрометцентре рассказали об изменениях погоды
Россияне рассказали, что делает работу идеальной
Силовики объяснили, почему корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма
Больше половины тяжелобольных пациентов с коронавирусом во Франции - люди до 60 лет
Президент Бразилии спустился в толпу и начал делать селфи, чтобы доказать, что не боится коронавируса
В Германии оценили шансы группы Little Big на победу в Евровидении
В Ассоциации туроператоров назвали пляжные страны, доступные несмотря на коронавирус
Трамп поддержал предложение Путина собрать саммит "большой пятерки", но хочет провести его в Нью-Йорке
ВОЗ: В мире зараженны коронавирусом 153 тысячи человек, в Китае - 81 тысяча
После снижения ставки ФРС США цена нефти Brent снизилась до 32,09 долларов
В министерстве труда планируют сделать механизм назначения пенсий беззаявительным
Беременная королева красоты разбилась при попытке перелезть через американо-мексиканскую стену
Коллекторы рассказали, в каких регионах живет больше всего неплательщиков по кредитам