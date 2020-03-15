Картинки дня: 16 марта 2020 года, понедельник

В Идлибе недовольные соглашением Турции и России провели митинги под флагами сирийской оппозиции.

Мусульмане у дверей мечети Эль-Акса в Иерусалиме, закрытой из-за коронавируса.

Сценка из жизни палестинского Сектора Газа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в воскресенье, что у него не было причин проходить проверку на наличие коронавируса.

Папа римский Франциск выступил с традиционным обращением к верующим перед пустой площадью Святого Петра.

Болельщики празднуют гол на матче любительской лиги в Лондоне. Футбольные игры главных лиг страны были приостановлены из-за коронавируса.

В Казанский собор в Санкт-Петербурге привезли частицу мощей Иоанна Крестителя, верующие выстраиваются в очередь чтобы приложиться к святыни.

Автомобили выстроились у пункта тестирования на коронавирус в американском Денвере.

Индийских школьников учат правильно мыть руки на фоне угрозы масштабной эпидемии коронавируса.