Картинки дня: 17 марта 2020 года, вторник
В Москве прошло заседание правительства России, главной темой которого стала ситуация с коронавирусом.
Один из вузов Каира до и после объявления о карантине.
Пустынные улицы исторической части Львова. Украина закрыла границы для иностранцев с 16 марта.
Сотрудница московского метрополитена протирает поручни вагона.
В очереди у одного из пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в США.
Еще неделю назад забитый до отказа бар в Новом Орлеане остался без посетителей.
Непривычно пустая парковка в одном из престижных районов Манхеттена.
Самолеты авиакомпании Люфтганза выстроились в аэропорту Франкфурта.
Священник проводит службу перед пустым залом в одной из церквей штата Вашингтон, США.
Пик коронавируса пройден: 95 процентов продавцов из Китая вернулись к нормальной работе на AliExpress
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