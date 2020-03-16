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Картинки дня: 17 марта 2020 года, вторник

В Москве прошло заседание правительства России, главной темой которого стала ситуация с коронавирусом.

Один из вузов Каира до и после объявления о карантине.

Пустынные улицы исторической части Львова. Украина закрыла границы для иностранцев с 16 марта.

Сотрудница московского метрополитена протирает поручни вагона.

В очереди у одного из пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в США.

Еще неделю назад забитый до отказа бар в Новом Орлеане остался без посетителей.

Непривычно пустая парковка в одном из престижных районов Манхеттена.

Самолеты авиакомпании Люфтганза выстроились в аэропорту Франкфурта.

Священник проводит службу перед пустым залом в одной из церквей штата Вашингтон, США.
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