Картинки дня: 18 марта 2020 года, среда

Премьер-министр Канады проводит брифинг по ситуации с коронавирусом в стране на безопасном расстоянии от прессы.

Сенегал, девочка тщательно моет руки с мылом во дворе своего дома.

Полицейские Нью-Йорка теперь несут дежурство в противовирусных масках.

Покупатель у полок с гречкой в одном из супермаркетов Москвы.

Комбинация снимков с улицей столицы Катара города Доха с разницей в одну неделю.

Владимир Путин посетил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Сотни яхт пришвартованы у пирсов Сиэтла из-за карантина в штате.

Строительство новой клиники для больных коронавирусом в Новой Москве идет полным ходом.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел видеоконференцию с лидерами стран Большой семерки и заявил, что добился их согласия в вопросе проведения Олимпийских и Паралимпийских игр на фоне пандемии коронавируса.