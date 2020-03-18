Картинки дня: 19 марта 2020 года, четверг

Обработка автобуса от коронавируса в Бангкоке.
Москвичи столкнулись с пустыми полками в некоторых гипермаркетах города из-за повышенного спроса на ряд товаров.
Массовое производство масок наладили на одном из швейных предприятий Донецка.
В Бельгии из-за эпидемии коронавируса закрыли крупнейшие вокзалы страны.
Посетители торгового центра в Индонезии выстроились на специальных местах в лифте.
В Москве среди мер по противодействию эпидемии коронавируса ввели временное закрытие театров.
Проверка прибывших в Россию пассажиров на коронавирус в аэропорту Шереметьево.
Китайские стражи правопорядка отдают честь медикам, которые прибыли в Ухань со всей страны и теперь постепенно покидают настрадавшийся город.
Японцы проводили самолет, который должен доставить сюда олимпийский огонь.