Картинки дня: 19 марта 2020 года, четверг

Обработка автобуса от коронавируса в Бангкоке.

Москвичи столкнулись с пустыми полками в некоторых гипермаркетах города из-за повышенного спроса на ряд товаров.

Массовое производство масок наладили на одном из швейных предприятий Донецка.

В Бельгии из-за эпидемии коронавируса закрыли крупнейшие вокзалы страны.

Посетители торгового центра в Индонезии выстроились на специальных местах в лифте.

В Москве среди мер по противодействию эпидемии коронавируса ввели временное закрытие театров.

Проверка прибывших в Россию пассажиров на коронавирус в аэропорту Шереметьево.

Китайские стражи правопорядка отдают честь медикам, которые прибыли в Ухань со всей страны и теперь постепенно покидают настрадавшийся город.

Японцы проводили самолет, который должен доставить сюда олимпийский огонь.