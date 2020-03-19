Картинки дня: 20 марта 2020 года, пятница

Рабочие монтируют временный госпиталь для больных коронавирусом в американском штате Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-брифинга по вопросам ситуации с коронавирусом в стране.
Дезинфекция улиц в Иране, где предстоит отпраздновать праздник Весны.
Участники шахматного турнира в Екатеринбурге приветствуют друг друга по последней моде.
В одном из баров Москвы придумали новый коктейль "Коронавирус".
Шанхайский школьник смотрит передачу с курсом школьной программы.
У стен больницы, куда доставляют пациентов с коронавирусом в Москве, написали "СПАСИБО" медикам.
Очередь в продуктовый гипермаркет в Британии.
Итальянцы занимаются физическими упражнениями на балконе в очередной день национального карантина.