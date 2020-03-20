В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову
В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову