Картинки дня: 21 марта 2020 года, суббота

Берлинские уличные художники с юмором отреагировали на смену покупательских ориентиров во время пандемии коронавируса
Не смотря на строгий карантин, в Италии люди пытаются находить хоть какие то поводы для радости. Например, пожениться
В Шанхае после длительного карантина открылся парк развлечений
Денис Мацуев сыграл концерт в Московской филармонии без зрителей. Однако, его можно было посмотреть в режиме онлайн в интернете
Спецрейс доставил Олимпийский огонь из Афин в Токио. В этом году Игры планируется провести с 24 июля по 9 августа
Главная достопримечательность Праги - Карлов мост - опустел из-за карантина
Британские граждани выстраиваются в огромные очереди в супермаркеты
Из Китая в Афины в качестве гуманитарной помощи доставлен целый самолет медицинских масок
В Симферопале проходит обязательная санитарная обработка транспорта