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Картинки дня: 21 марта 2020 года, суббота

Берлинские уличные художники с юмором отреагировали на смену покупательских ориентиров во время пандемии коронавируса

Не смотря на строгий карантин, в Италии люди пытаются находить хоть какие то поводы для радости. Например, пожениться

В Шанхае после длительного карантина открылся парк развлечений

Денис Мацуев сыграл концерт в Московской филармонии без зрителей. Однако, его можно было посмотреть в режиме онлайн в интернете

Спецрейс доставил Олимпийский огонь из Афин в Токио. В этом году Игры планируется провести с 24 июля по 9 августа

Главная достопримечательность Праги - Карлов мост - опустел из-за карантина

Британские граждани выстраиваются в огромные очереди в супермаркеты

Из Китая в Афины в качестве гуманитарной помощи доставлен целый самолет медицинских масок

В Симферопале проходит обязательная санитарная обработка транспорта
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Центробанк поддержит ипотечное кредитование и финансовый сектор
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Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов
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Эксперт назвал сроки спада пандемии коронавируса в России
Стало известно, кто озвучил Муслима Магомаева в биографическом сериале
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Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье
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Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями
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