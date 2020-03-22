Картинки дня: 22 марта 2020 года, воскресенье

В Загребе, столице Хорватии, произошло сильнейшее за последние 140 лет землетрясение. Самый сильный толчок достиг 5,3 балла по шкале Рихтера
Прекрасное северное сияние могли наблюдать сегодня жители финского города Рованиеми
Кубинские врачи отправляются в Италию для помощи зараженным коронавирусом
Тысячи людей собрались в Токио полюбоваться цветением сакуры
Самолёт авиакомпании «Эйр Сербия» отправился в Китай за медцинским оборудованием, которое КНР передаст Сербии в качестве гуманитарной помощи
Продолжается строительство новой инфекционной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве
Чемпионат Белоруссии по футболу - единственное первенство в Европе, которое не прервалось на карантин
Члены нового правительства Словакии принесли присягу в масках и перчатках в связи с распространением коронавирусной инфекции
Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса