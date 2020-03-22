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Картинки дня: 22 марта 2020 года, воскресенье

В Загребе, столице Хорватии, произошло сильнейшее за последние 140 лет землетрясение. Самый сильный толчок достиг 5,3 балла по шкале Рихтера

Прекрасное северное сияние могли наблюдать сегодня жители финского города Рованиеми

Кубинские врачи отправляются в Италию для помощи зараженным коронавирусом

Тысячи людей собрались в Токио полюбоваться цветением сакуры

Самолёт авиакомпании «Эйр Сербия» отправился в Китай за медцинским оборудованием, которое КНР передаст Сербии в качестве гуманитарной помощи

Продолжается строительство новой инфекционной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве

Чемпионат Белоруссии по футболу - единственное первенство в Европе, которое не прервалось на карантин

Члены нового правительства Словакии принесли присягу в масках и перчатках в связи с распространением коронавирусной инфекции

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса
Новости 24
Россияне с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно
Банки обещают не повышать процент по ипотеке из-за эпидемии коронавируса
В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина в России
В магазинах начали тестировать системы оплаты товаров по биометрии
Россия частично приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Потери аэропортов из-за коронавируса оценивают в 60 млрд рублей
Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367
Мантуров: дефицита продуктов в России не будет
В Узбекистане начнут штрафовать за появление на людях без маски
Капитана 1-го ранга сравнил «устаревшие» российские десантные корабли и украинские «Кентавры»
Россия ограничит авиасообщение с Колумбией, Доминиканой, Кубой и Мальдивами
Токийцы устроили любование сакурой, несмотря на коронавирус
В Госдуме назвали выдумкой слова США о «недостатках» российского Ту-160
Россия ограничит авиасообщение с Японией и Вьетнамом
В Роспотребнадзоре сравнили темпы распространения коронавируса и гриппа
Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Таиландом и Индонезией с 23 марта
Дополнительные инфекционные боксы построят в нескольких российских регионах
Вьетнам ввёл запрет на въезд иностранцев
В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
Украина считает свои катера достойным ответом российским десантным кораблям
Оргкомитет Олимпиады-2020 начал разработку других сценариев проведения Игр
Синоптики рассказали, когда весна придёт в Россию
"Четыре недели": в UFС подтвердили, что бой между Хабибом и Фергюсоном состоится
В Хорватии произошло два землетрясения за одни сутки