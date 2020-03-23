Картинки дня: 23 марта 2020 года, понедельник

В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий
Болгарского союза врачей призывает ввести в Софии карантин. Но пока этого не случилось горожани могут наслаждаться прогулками
В Киев неожиданно вернулась зима и засыпала город снегом
Почти 90% зараженных COVID-19 в Китае избавились от вируса и покинули медучреждения
В Хорватии спасательные службы разбирают завалы после двух землетрясений, сильнейших за 140 лет. Они произошли накануне, оба магнитудой более 5. Травмы получили 17 человек
Сотрудники зоопарка города Ухань готовят его к открытию после карантина
В лондонских парках зацвела вишня
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус
В 75 регионах Индии ввели жесткий карантин. Закрытым городом станет столица Индии Дели до 31 марта