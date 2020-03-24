Фотогалереи
Картинки дня: 24 марта 2020 года, вторник

Китай снимет карантин с провинции Хубэй, которая стал эпицентром распространения коронавируса, выявленного в конце 2019 года

Австралия уходит на карантин. В стране закрываются все пабы, рестораны, клубы, спортивные залы, кинотеатры, казино и церкви

Московские продавцы сувениров следуют трендам

В Киев прибыл поезд с эвакуированными из Литвы и Латвии, коронавируса у них не выявили

Американский морской пехотинец пополнил запас туалетной бумаги

В Великобритании ввели карантин из-за коронавируса. Такое распоряжение отдал премьер-министр страны. Жители могут ходить в магазины, но Борис Джонсон призвал их делать это как можно реже

В целях борьбы с распространением коронавируса власти Греции приняли решение на две недели запретить передвижение граждан в стране без крайней необходимости

Патриархия Русской православной церкви ввела специальные правила для священников: крест не целовать, святую воду менять, иконы дезинфицировать, ложку после причастия протирать спиртом

Куба направила врачей на помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Новости 24
Россияне признали самой важной поправку о доступности медобслуживания
Эксперты рассказали, как дезинфицировать гаджеты
Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта
Психологи рассказали, как не сойти с ума во время карантина
В России продажи презервативов выросли на 30%
Крупнейшие банки меняют режим работы из-за коронавируса
"Сидите дома": PornHub открыл для всех бесплатный премиум-доступ
Полиция задержала пятерых иностранцев, подозреваемых в хищении 12 миллионов рублей
В России начал снижаться спрос на макароны, консервы и крупы
Минтруд: Родители, чьи дети учатся дистанционно, не получат больничный
Правительство выделило Минобороны почти 8,8 млрд рублей на 16 инфекционных центров
Появились новые свидетельства искусственного происхождения коронавируса
В США женщина помогла потерявшемуся ребёнку и выиграла миллион долларов
В Китае более 90% больных коронавирусом выздоровели
Названы регионы, где больше всего подскочила плата за ТВ-антенны
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах замкнутого типа