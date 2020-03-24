Картинки дня: 24 марта 2020 года, вторник

Китай снимет карантин с провинции Хубэй, которая стал эпицентром распространения коронавируса, выявленного в конце 2019 года
Австралия уходит на карантин. В стране закрываются все пабы, рестораны, клубы, спортивные залы, кинотеатры, казино и церкви
Московские продавцы сувениров следуют трендам
В Киев прибыл поезд с эвакуированными из Литвы и Латвии, коронавируса у них не выявили
Американский морской пехотинец пополнил запас туалетной бумаги
В Великобритании ввели карантин из-за коронавируса. Такое распоряжение отдал премьер-министр страны. Жители могут ходить в магазины, но Борис Джонсон призвал их делать это как можно реже
В целях борьбы с распространением коронавируса власти Греции приняли решение на две недели запретить передвижение граждан в стране без крайней необходимости
Патриархия Русской православной церкви ввела специальные правила для священников: крест не целовать, святую воду менять, иконы дезинфицировать, ложку после причастия протирать спиртом
Куба направила врачей на помощь Италии в борьбе с коронавирусом