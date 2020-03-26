Картинки дня: 26 марта 2020 года, четверг

Доставщик продуктов в Венеции, соблюдая все меры предосторожности, плывет по каналам города

Швейцарские кондитеры выпустили шоколадных зайцев с масками на мордочках

Вьетнамские повора, следуя трендан, придумали бургеры в виде короновирусов

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит санитарная обработка в пальмовой оранжерее

Греция из-за эпидемии коронавируса отметила День независимости без традиционного военного парада и уличных гуляний

Первая группа из 800 человек, заблокированных в провинции Хубэй в результате вспышки й коронавирусной инфекции вернулась в Пекин. Вчера же начали выпускать людей из всех районов провинции Хубэй, за исключением ее административного центра Ухань

Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом

Продолжается строительство новой инфекционной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве

Санитарная обработка проводится в московском метро. Чаще меняются воздушные фильтры в вагонах, постоянно проводится уборка станций и составов