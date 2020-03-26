Фотогалереи
Картинки дня: 26 марта 2020 года, четверг

Доставщик продуктов в Венеции, соблюдая все меры предосторожности, плывет по каналам города

Швейцарские кондитеры выпустили шоколадных зайцев с масками на мордочках

Вьетнамские повора, следуя трендан, придумали бургеры в виде короновирусов

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит санитарная обработка в пальмовой оранжерее

Греция из-за эпидемии коронавируса отметила День независимости без традиционного военного парада и уличных гуляний

Первая группа из 800 человек, заблокированных в провинции Хубэй в результате вспышки й коронавирусной инфекции вернулась в Пекин. Вчера же начали выпускать людей из всех районов провинции Хубэй, за исключением ее административного центра Ухань

Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом

Продолжается строительство новой инфекционной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве

Санитарная обработка проводится в московском метро. Чаще меняются воздушные фильтры в вагонах, постоянно проводится уборка станций и составов
Новости 24
Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей в России. В Кремле уточнили характер меры
Курс доллара на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ
Песков: в России де-факто нет эпидемии коронавируса
«Все что вы скажите - будет услышано»: Путин начал встречу с предпринимателями
Курс евро на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ
Госпитализированный ресторатор Александр Соркин рассказал о своем состоянии
Один из сотрудников ФАС госпитализирован с подозрением на коронавирус
Итальянский священник насмешил прихожан во время онлайн-службы
Итальянская медсестра, заразившаяся коронавирусом, покончила с собой
Оперативный штаб Тюменской области: регион не станет источником распространения COVID-19
Собчак сообщила, что результат теста на коронавирус ее матери Людмилы Нарусовой - отрицательный
Стоимость электроэнергии для фермеров могут снизить в три раза
Мишустин поручил обеспечить скорейшее возведение инфекционных центров для военнослужащих
Отдельные операционные и резервы лекарств: для украинских чиновников готовят VIP-палаты
10% россиян отменили планы на отпуск из-за коронавируса
Сенат США одобрил выделение 2 трлн долларов для помощи экономике из-за коронавируса
Адвокат Добровинский посоветовал не прикрываться коронавирусом, чтобы не платить по кредитам
На электроподстанции в Москве прогремел взрыв
Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18