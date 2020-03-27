Картинки дня: 27 марта 2020 года, пятница

Колесо обозрения, Тауэрский мост и небоскреб The Shard в Лондоне подсветили в честь британской Национальной службы здравоохранения
На что только не идут итальянские отцы, что бы их дети не скучали на карантине
В китайском городе Чэнду после карантина открылся зоопарк
В Москве закрыт для посещения парк культуры имени Горького
В Индонезии используют дроны для дезинфекции улиц во время пандемии коронавируса
Владимир Путин принял участие в виртуальном саммите G20, состоявшемся для обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса
В ЦУМе даже манекены защитили проивовирусными масками
Москвичи стоят в очереди для добровольной сдачи анализов на коронавирус
Московские такси проходят обязательную процедуру санитарной обработки