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Картинки дня: 27 марта 2020 года, пятница

Колесо обозрения, Тауэрский мост и небоскреб The Shard в Лондоне подсветили в честь британской Национальной службы здравоохранения

На что только не идут итальянские отцы, что бы их дети не скучали на карантине

В китайском городе Чэнду после карантина открылся зоопарк

В Москве закрыт для посещения парк культуры имени Горького

В Индонезии используют дроны для дезинфекции улиц во время пандемии коронавируса

Владимир Путин принял участие в виртуальном саммите G20, состоявшемся для обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса

В ЦУМе даже манекены защитили проивовирусными масками

Москвичи стоят в очереди для добровольной сдачи анализов на коронавирус

Московские такси проходят обязательную процедуру санитарной обработки
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В Череповце у двух человек предварительно диагностирован коронавирус
Почти 20 тысяч пенсионеров Якутии уже получили социальную помощь за самоизоляцию
Президент Лиги защиты пациентов рассказал, кому можно не сдавать тест на коронавирус
ГИБДД РФ объявило в розыск более 80 тысяч машин умерших россиян
Футболист очнулся после трехлетней комы
Психологи рассказали, как справиться со страхом перед коронавирусом
Из общего числа инфицированных коронавирусом 20% — контактные, не выезжавшие из России
Аналитик дал оптимистичный прогноз по укреплению рубля
В России создана новая экспресс-система тестирования коронавируса
В полиции рассказали о новом виде мошенничества на фоне коронавируса
ФАС: рост цен на бензин в 2020 году будет ниже уровня инфляции
Мишустин: Мы не бросим наших граждан, оставшихся за рубежом
Мишустин: на нерабочей недели надо распространить на все регионы противокоронавирусные меры
Россияне начали массово закрывать банковские вклады
В Совфеде оценили призыв немецких политиков снять санкции с РФ
Около 500 российских туристов вернулись с Филиппин домой
ВЦИОМ сообщил, что ажиотаж в магазинах сходит на нет
В ЦИК предложили перенести все выборы, запланированные на апрель - май
Россияне стали тратить меньше денег на благотворительность
Актера Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус
В Роспотребнадзоре посоветовали не водить детей на детские площадки
Эксперт: выброшенные маски могут спровоцировать новую волну коронавируса
Цена на нефть 27 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 0,80%
ФАС сообщила о признаках картельных сговоров на рынке гречки
ФАС предупредил о трудностях с импортом в Россию из-за закрытия границы
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником