Картинки дня: 27 марта 2020 года, пятница

Колесо обозрения, Тауэрский мост и небоскреб The Shard в Лондоне подсветили в честь британской Национальной службы здравоохранения

На что только не идут итальянские отцы, что бы их дети не скучали на карантине

В китайском городе Чэнду после карантина открылся зоопарк

В Москве закрыт для посещения парк культуры имени Горького

В Индонезии используют дроны для дезинфекции улиц во время пандемии коронавируса

Владимир Путин принял участие в виртуальном саммите G20, состоявшемся для обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса

В ЦУМе даже манекены защитили проивовирусными масками

Москвичи стоят в очереди для добровольной сдачи анализов на коронавирус

Московские такси проходят обязательную процедуру санитарной обработки