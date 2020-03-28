Картинки дня: 28 марта 2020 года, суббота

На Эйфелевой башне в Париже появилась надпись «Merci» в благодарность тем, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусной болезнью.
Канадские пассажиры Крис и Анна Джойнер с круизного судна MS Zaandam, которое стоит на карантине у берегов Панамы, просят помощи. Четыре пассажира корабля умерли на его борту от коронавирусной болезни (COVID-19).
Бездомный спит на лестнице возле пустынной площади Оперы в Париже во время карантина по коронавирусу.
Добровольцы устанавливают кровати внутри ярмарки в Нови-Саде (Сербия), которую переоборудовали в госпиталь для размещения коронавирусных больных.
Волонтер-аниматор в ливанском городе Сидон развлекает детей и стариков, которые не могут покидать пределы дома из-за коронавирусной пандемии.
Боливиец в защитном костюме кормит голубей на площади города Ла-Паса.
Нью-йоркцы греются на весеннем солнышке в городском парке в Бруклине, несмотря на карантин по коронавирусу.
Пустой пляж в Майами во время вспышки коронавирусной болезни. Вид сверху.
В американском бистро в городе Сиэтле, которое на время карантина по коронавирусу работает только на вынос, усадили за барные стойки бумажных посетителей.