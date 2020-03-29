Картинки дня: 29 марта 2020 года, воскресенье

В Токио в конце марта, в пору цветения сакуры, неожиданно выпал снег.

На Карловом мосту в Праге выключили подсветку во время акции Час земли.

Папа Римский Франциск произносит еженедельную молитву, которая транслируется по видеосвязи через интернет из Ватикана, перед пустой площадью Святого Петра в Риме.

Непальский полицейский задерживает специальным устройством, позволяющим соблюдать дистанцию, человека, нарушившего карантин.

В Великобритании на время пандемии коронавируса на улицах организовали пункты, где можно по необходимости вымыть руки

Украинцы скапливаются в огромную очередь на украино-польской границе, желая вернуться на родину до закрытия перехода из-за карантина по коронавирусу.

Президент США Дональд Трамп приветствует экипаж госпитального корабля ВМС США USNS Comfort на военно-морской станции Норфолк, в Норфолке, штат Вирджиния.

На статую Христа-Искупителя на пляже Копакабана в Бразилии, сделанную из песка, надели защитную маску.

Индийский полицейский Раджеш Бабу носит шлем в форме коронавируса, чтобы убедить водителей оставаться дома во время 21-дневного общенационального карантина.