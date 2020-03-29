Фотогалереи
Картинки дня: 29 марта 2020 года, воскресенье

В Токио в конце марта, в пору цветения сакуры, неожиданно выпал снег.

На Карловом мосту в Праге выключили подсветку во время акции Час земли.

Папа Римский Франциск произносит еженедельную молитву, которая транслируется по видеосвязи через интернет из Ватикана, перед пустой площадью Святого Петра в Риме.

Непальский полицейский задерживает специальным устройством, позволяющим соблюдать дистанцию, человека, нарушившего карантин.

В Великобритании на время пандемии коронавируса на улицах организовали пункты, где можно по необходимости вымыть руки

Украинцы скапливаются в огромную очередь на украино-польской границе, желая вернуться на родину до закрытия перехода из-за карантина по коронавирусу.

Президент США Дональд Трамп приветствует экипаж госпитального корабля ВМС США USNS Comfort на военно-морской станции Норфолк, в Норфолке, штат Вирджиния.

На статую Христа-Искупителя на пляже Копакабана в Бразилии, сделанную из песка, надели защитную маску.

Индийский полицейский Раджеш Бабу носит шлем в форме коронавируса, чтобы убедить водителей оставаться дома во время 21-дневного общенационального карантина.
Новости 24
Ученые сказали, есть ли "мягкая" версия коронавируса
Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора
Главный раввин России призвал иудеев ежедневно молиться онлайн о прекращении пандемии
Ученые назвали температуру, при которой активируется коронавирус
В России с 1 апреля семьи с детьми до трех лет получат по 5 тысяч рублей
От коронавируса умерла двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI Мария Тереза
Захарова рассказала об "оболванивании" россиян за рубежом
В ВОЗ начали проверять эффективность способов лечения коронавируса на пациентах из Норвегии
Власти Китая заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
В посольстве рассказали, как россиянам попасть в Стамбул для вылета домой
Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, автор музыки к "Твин Пикс" Дэвида Линча
Патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от похода в храмы из-за коронавируса
В США шесть человек пострадали в результате торнадо
Число рейсов самолетов в мире сократилось больше чем в 2,5 раза из-за коронавируса