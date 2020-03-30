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Картинки дня: 30 марта 2020 года, понедельник

Члены Церкви мормонов ждут своего самолета для эвакуации из Гондураса на родину в США.

Волонтеры готовят маски и питание для бездомных Ставрополя.

На Донбассе продолжаются обстрелы домов мирных жителей в прифронтовых районах.

Самолет немецких ВВС эвакуирует французского пациента в клинику Германии.

Жители Мадрида держат дистанцию друг от друга в очереди за продуктами.

Индия готовится к резкому росту числа заболевших коронавирусом.

Полицейский задерживает жителя Катманду за несоблюдение комендантского часа.

Верующие ставят свечи в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

В Киеве встретили поезд с гражданами Украины, эвакированными из Москвы из-за коронавируса.
Новости 24
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