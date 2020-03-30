Картинки дня: 30 марта 2020 года, понедельник
Члены Церкви мормонов ждут своего самолета для эвакуации из Гондураса на родину в США.
Волонтеры готовят маски и питание для бездомных Ставрополя.
На Донбассе продолжаются обстрелы домов мирных жителей в прифронтовых районах.
Самолет немецких ВВС эвакуирует французского пациента в клинику Германии.
Жители Мадрида держат дистанцию друг от друга в очереди за продуктами.
Индия готовится к резкому росту числа заболевших коронавирусом.
Полицейский задерживает жителя Катманду за несоблюдение комендантского часа.
Верующие ставят свечи в Казанском соборе Санкт-Петербурга.
В Киеве встретили поезд с гражданами Украины, эвакированными из Москвы из-за коронавируса.
"Женщины могут обидеться": Министр здравоохранения о временной отмене пластических операций из-за коронавируса
За сутки в больнице в Коммунарке от коронавируса умер 80-летний пациент с пневмонией и болезнью сердца